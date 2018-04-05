Адвокат рассказал о мотивах отравителя сотрудников авиазавода в Таганроге

Мужчина, подозреваемый в массовом отравлении коллег на Таганрогском авиазаводе, пытался отомстить за лишение водительских прав.
Владислав Шульга, сотрудник Таганрогского авиазавода, отравивший коллег тяжелым металлом таллием, сделал это из-за конфликта с начальником и одним из коллег. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из потерпевших Александр Попков.
Александр Попков, адвокат: «В суде Шульга не давал никаких пояснений по существу дела. У органов дознания такая версия, что мотивом послужил конфликт с двумя людьми: со своим руководителем в результате чисто служебных взаимоотношений и юристом предприятия из-за ДТП в конце 2017 года».
По словам адвоката, попытка отомстить юристу Сагилю Махмудову была связана с тем, что Шульга и Махмудов в прошлом году попали в ДТП, из-за которого Шульгу на год лишили водительских прав. Согласно материалам суда, Шульга тогда покинул место ДТП и отказывался признавать, что авария была, но суд ему не поверил.
Адвокат добавил, что, по версии следствия, Шульга подсыпал таллий в два кулера с водой, и яд предназначался только для двоих человек, а все остальные отравившиеся пострадали случайно. Где преступник взял ядовитое вещество, не сообщается: ранее мэр Таганрога Андрей Лисицкий заявил, что таллий не используется ни на одном предприятии города.
Суд сегодня поместил Владислава Шульгу под домашний арест. Сообщалось также, что подозреваемый признал свою вину.
Напомним, в марте в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева начали расследование массового отравления сотрудников таллием. Наличие солей ядовитого вещества было обнаружено в крови у 27 сотрудников завода. Всего к медикам обратились 37 человек, всем им диагностировали легкую степень отравления. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Александр Попков, адвокат: «В суде Шульга не давал никаких пояснений по существу дела. У органов дознания такая версия, что мотивом послужил конфликт с двумя людьми: со своим руководителем в результате чисто служебных взаимоотношений и юристом предприятия из-за ДТП в конце 2017 года».
По словам адвоката, попытка отомстить юристу Сагилю Махмудову была связана с тем, что Шульга и Махмудов в прошлом году попали в ДТП, из-за которого Шульгу на год лишили водительских прав. Согласно материалам суда, Шульга тогда покинул место ДТП и отказывался признавать, что авария была, но суд ему не поверил.
Адвокат добавил, что, по версии следствия, Шульга подсыпал таллий в два кулера с водой, и яд предназначался только для двоих человек, а все остальные отравившиеся пострадали случайно. Где преступник взял ядовитое вещество, не сообщается: ранее мэр Таганрога Андрей Лисицкий заявил, что таллий не используется ни на одном предприятии города.
Суд сегодня поместил Владислава Шульгу под домашний арест. Сообщалось также, что подозреваемый признал свою вину.
Напомним, в марте в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева начали расследование массового отравления сотрудников таллием. Наличие солей ядовитого вещества было обнаружено в крови у 27 сотрудников завода. Всего к медикам обратились 37 человек, всем им диагностировали легкую степень отравления. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
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