Немецкий суд отпустил Пучдемона на свободу под залог

Суд в немецком городе Шлезвиг принял решение освободить
экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог.
Судьи посчитали невозможной выдачу политика Испании по статье «Подстрекательство к бунту». Однако учли обвинения в «растрате госсредств» и отметили, что по этой статье экс-главу правительства Каталонии все-таки могут выдать испанской стороне.
При этом судьи подчеркнули отсутствие очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.
Напомним, экс-глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта. В Испании бывшему лидеру Каталонии грозит 30 лет тюрьмы по обвинению в организации госпереворота и растрате государственных средств.
При этом судьи подчеркнули отсутствие очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.
Напомним, экс-глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта. В Испании бывшему лидеру Каталонии грозит 30 лет тюрьмы по обвинению в организации госпереворота и растрате государственных средств.
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