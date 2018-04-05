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7 апреля, 13:15
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    Немецкий суд отпустил Пучдемона на свободу под залог

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    • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman
    Немецкий суд отпустил Пучдемона на свободу под залог

    Немецкий суд отпустил Пучдемона на свободу под залог

    Немецкий суд отпустил Пучдемона на свободу под залог
  • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman

    • Суд в немецком городе Шлезвиг принял решение освободить экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог.

    Судьи посчитали невозможной выдачу политика Испании по статье «Подстрекательство к бунту». Однако учли обвинения в «растрате госсредств» и отметили, что по этой статье экс-главу правительства Каталонии все-таки могут выдать испанской стороне.

    При этом судьи подчеркнули отсутствие очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.

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    Напомним, экс-глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта. В Испании бывшему лидеру Каталонии грозит 30 лет тюрьмы по обвинению в организации госпереворота и растрате государственных средств.

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