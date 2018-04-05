СМИ: под новые санкции США могут попасть до 10 российских миллиардеров

Число российских бизнесменов, которые будут включены в новый санкционный список США, колеблется от 6 до 10 человек.
Администрация президента США планирует ввести санкции против нескольких российских миллиардеров в связи с делом о «вмешательстве» в выборы на этой неделе. Число бизнесменов, которые могут попасть под ограничения, может достичь 10 человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в американском правительстве. Впрочем, окончательное решение еще не принято, и цифра может измениться, добавил собеседник агентства.
По словам того же источника, готовящиеся санкции — это попытка администрации успокоить членов Конгресса, которые осуждают Дональда Трампа за то, что он не пытается наказать Россию за предполагаемое вмешательство в выборы. Напомним, так называемый «кремлевский список», в который были включены 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций и 96 крупных бизнесменов, был представлен Конгрессу США в январе в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В списке нет никаких санкционных требований, однако в Минфине США тогда заявили, что новые ограничительные меры могут быть введены в ближайшие месяцы. По данным источника агентства, санкционный список будет составлен на основе данных из секретного приложения к документу.
Ряд американских СМИ накануне сообщил о подготовке властями США новых санкций против нескольких российских миллиардеров. В Кремле сообщили, что никаких официальных заявлений от Вашингтона на эту тему пока не получали.
Расследование «российского вмешательства» в президентские выборы шло в США больше года. Москва на самом высоком уровне отвергала все обвинения. В конце марта комитет по разведке палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет по итогам расследования и не нашел доказательств связей штаба Дональда Трампа с Россией.
По словам того же источника, готовящиеся санкции — это попытка администрации успокоить членов Конгресса, которые осуждают Дональда Трампа за то, что он не пытается наказать Россию за предполагаемое вмешательство в выборы. Напомним, так называемый «кремлевский список», в который были включены 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций и 96 крупных бизнесменов, был представлен Конгрессу США в январе в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В списке нет никаких санкционных требований, однако в Минфине США тогда заявили, что новые ограничительные меры могут быть введены в ближайшие месяцы. По данным источника агентства, санкционный список будет составлен на основе данных из секретного приложения к документу.
Ряд американских СМИ накануне сообщил о подготовке властями США новых санкций против нескольких российских миллиардеров. В Кремле сообщили, что никаких официальных заявлений от Вашингтона на эту тему пока не получали.
Расследование «российского вмешательства» в президентские выборы шло в США больше года. Москва на самом высоком уровне отвергала все обвинения. В конце марта комитет по разведке палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет по итогам расследования и не нашел доказательств связей штаба Дональда Трампа с Россией.
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