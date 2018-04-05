Градсовет Ленобласти раскритиковал, но одобрил проект застройки Сертолова

Перспективы развития Сертолова обсуждали сегодня на Градостроительном совете Ленинградской области.

В южной части города планируют возвести более 250 тысяч квадратных метров для будущих новоселов. Проект планировки соответствующей территории выполняет архитектурная мастерская Цехомского. В июне 2017-го проектировщикам уже был сделан ряд замечаний, не обошлось без критики и на этот раз.



Основные претензии касались устройства рекреационной зоны вокруг водоема, количества парковочных мест, а также месторасположения детских дошкольных учреждений. Возможно, после внесения очередных корректив проектную численность населения в девять с половиной тысяч человек в новом микрорайоне придется снизить.



Несмотря на недовольство некоторых участников Градостроительного совета, сертоловский проект всё же был утвержден. Вице-губернатор Михаил Москвин не согласился с опрометчивостью такого решения и выразил надежду, что комитет по архитектуре и градостроительству в этой ситуации сможет проконтролировать своевременность и качество работы над ошибками.