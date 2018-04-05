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7 апреля, 13:15
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    В США футболист предотвратил расстрел детей в школе

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    В США футболист предотвратил расстрел детей в школе

    В США футболист предотвратил расстрел детей в школе

    В США футболист предотвратил расстрел детей в школе
  • Фото: Reuters © 2018

    • В США бдительный игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) Джулиан Эдельман помог предотвратить стрельбу в школе.

    Спортсмен, выступающий за команду «Нью Ингленд Пэтриотс», находился в Техасе, когда получил в Instagram сообщение о том, что автор комментария под одним из его постов угрожает устроить стрельбу в школе.

    Американский футболист незамедлительно связался со своей помощницей в Бостоне. Она просмотрела сотни комментариев в Instagram Эдельмана и нашла тот, что гласил: «Я собираюсь устроить стрельбу в моей школе, следите за новостями».

    О произошедшем уведомили полицию. Стражи порядка смогли вычислить и задержать автора комментария. Им оказался 14-летний подросток, дома у него нашли две винтовки. Как сообщает New York Times, подростку предъявлено обвинение в ложном сообщении об угрозе теракта.

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