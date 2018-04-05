Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    В центре Петербурга кусок штукатурки с Театра эстрады рухнул на тротуар. ЖКХ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Петербурга кусок штукатурки с Театра эстрады рухнул на тротуар

    В центре Петербурга кусок штукатурки с Театра эстрады рухнул на тротуар

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    В центре Петербурга кусок штукатурки с Театра эстрады рухнул на тротуар

    В центре Петербурга кусок штукатурки с Театра эстрады рухнул на тротуар

    В центре Петербурга кусок штукатурки с Театра эстрады рухнул на тротуар

      Пешеходы на Большой Конюшенной улице едва не пострадали от упавшей сверху штукатурки.

      В центре Петербурга кусок штукатурки едва не обрушился на пешеходов. Инцидент произошел на Большой Конюшенной улице. Момент падения зафиксировала камера наблюдения. Запись опубликовали журналисты интернет-газеты «Фонтанка».

      На кадрах видно, как цементная глыба приземлилась в нескольких сантиметрах от девушки, проходившей в этот момент по тротуару. Скореее всего, она не пострадала.

      Отметим, что на Большой Конюшенной, 27 расположен Театр эстрады имени Аркадия Райкина, а также коммерческие организации. Само здание включено в реестр объектов культурного наследия.

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