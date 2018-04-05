В центре Петербурга кусок штукатурки с Театра эстрады рухнул на тротуар

Пешеходы на Большой Конюшенной улице едва не пострадали от упавшей сверху штукатурки.

В центре Петербурга кусок штукатурки едва не обрушился на пешеходов. Инцидент произошел на Большой Конюшенной улице. Момент падения зафиксировала камера наблюдения. Запись опубликовали журналисты интернет-газеты «Фонтанка».



На кадрах видно, как цементная глыба приземлилась в нескольких сантиметрах от девушки, проходившей в этот момент по тротуару. Скореее всего, она не пострадала.



Отметим, что на Большой Конюшенной, 27 расположен Театр эстрады имени Аркадия Райкина, а также коммерческие организации. Само здание включено в реестр объектов культурного наследия.