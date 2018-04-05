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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
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    В Иране отцензурировали соски волчицы — символа Рима

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    • Фото: @Mehdi_Rostampour / telegram
    В Иране отцензурировали соски волчицы — символа Рима

    В Иране отцензурировали соски волчицы — символа Рима

    В Иране отцензурировали соски волчицы — символа Рима
  • Фото: @Mehdi_Rostampour / telegram

    • В Сети гадают, зачем иранское телевидение подвергло цензуре эмблему итальянской «Ромы».

    Государственное телевидение Ирана решило замазать соски волчицы, изображенной на эмблеме «Ромы», во время трансляции четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» разгромила итальянскую команду со счетом 4:1.

    Снимок с подвергшийся цензуре эмблемой опубликовал иранский комментатор Мехди Ростампур. Он обратил внимание на то, что на логотипе «Ромы» изображена волчица, которая кормит младенцев Ромула и Рема — легендарных братьев — основателей Рима. Теперь же, по словам комментатора, иранские телевизионщики «лишили их и волчьего молока», передает BBC.

    Теперь пользователи соцсетей гадают, чем вызвано такое решение. Нашлись и те, кто предположил, что соски знаменитой волчицы могли кого-то возбудить.

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