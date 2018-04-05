Путин принял в Кремле врио губернатора Кемеровской области

Президент России Владимир Путин принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.
Основными темами беседы Владимира Путина и Сергея Цивилёва стали помощь семьям жертв и пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», а также развитие региона, передает РИА Новости.
Глава государства отметил, что врио губернатора Кемеровской области вступил в должность в непростое время, и выразил надежду, что Цивилёв будет эффективно работать на этом посту, а жители Кузбасса оценят его работу по достоинству. Согласно оценкам правительства, эффективность региональной администрации находится на 73-м месте в целом по России, напомнил президент.
Владимир Путин, президент РФ: «Вроде бы и не такой большой показатель, но есть, совершенно очевидно, положительные тенденции в ситуации на сегодняшний день: это самообеспеченность финансами, настойчивая очень устойчивая финансовая политика прежней власти и прежнего губернатора. Все это хороший задел для того, чтобы действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу».
Путин также подчеркнул, что Кемерово — признанный лидер в промышленном освоении углей и металлургии. Цивилёв же заявил, что главный потенциал региона — люди, и сейчас в первую очередь необходимо помочь пострадавшим при пожаре в кемеровском торговом центре.
Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Сейчас мы вынуждены заниматься, работать индивидуально с каждой семьей, чтобы оказать помощь всем тем, кто пострадал в этой трагедии. Одновременно мы занимаемся тем, чтобы эта трагедия никогда не повторилась».
Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Глава государства отметил, что врио губернатора Кемеровской области вступил в должность в непростое время, и выразил надежду, что Цивилёв будет эффективно работать на этом посту, а жители Кузбасса оценят его работу по достоинству. Согласно оценкам правительства, эффективность региональной администрации находится на 73-м месте в целом по России, напомнил президент.
Владимир Путин, президент РФ: «Вроде бы и не такой большой показатель, но есть, совершенно очевидно, положительные тенденции в ситуации на сегодняшний день: это самообеспеченность финансами, настойчивая очень устойчивая финансовая политика прежней власти и прежнего губернатора. Все это хороший задел для того, чтобы действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу».
Путин также подчеркнул, что Кемерово — признанный лидер в промышленном освоении углей и металлургии. Цивилёв же заявил, что главный потенциал региона — люди, и сейчас в первую очередь необходимо помочь пострадавшим при пожаре в кемеровском торговом центре.
Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Сейчас мы вынуждены заниматься, работать индивидуально с каждой семьей, чтобы оказать помощь всем тем, кто пострадал в этой трагедии. Одновременно мы занимаемся тем, чтобы эта трагедия никогда не повторилась».
Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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