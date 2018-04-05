Искусству балета посвятили фотовернисаж в Петербурге

Фестиваль Dance Open представил выставку голландца Эрвина Олафа в музее современного искусства «Эрарта».

Голландский фотохудожник Эрвин Олаф в музее «Эрарта» показал то, что обычно скрывают театральные кулисы. Вернисаж открылся в рамках международного фестиваля Dance Open, главные герои экспонатов — артисты национального балета Нидерландов.



Много лет проработав с этой труппой, фотохудожник сделал вывод, что физические возможности балетных артистов безграничны. Автор признался: когда впервые попал на репетицию, заслушался тем, как пуанты стучат по полу.



Смотреть балет Эрвин Олаф любит только из зрительного зала, но работать предпочитает на репетициях. Как раз контраст огромного труда на занятиях и идеальной красивой работы на сцене больше всего вдохновляет его на творчество.



Все фотоработы на выставке постановочные. Эрвин Олаф словно становится хореографом для моделей. Можно сказать, голландскому фотохудожнику удалось открыть новое направление в искусстве — сценический сверхреализм. Его работы помогают зрителю не только увидеть балет, но буквально его прочувствовать.