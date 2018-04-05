«Ак Барс» первым вышел в финал Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в четвертый раз победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина.

Четвертый матч серии плей-офф финала Восточной конференции, который проходил в Челябинске, закончился со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.



В составе казанцев точными бросками отметились Михаил Глухов и Антон Ландер, который оформил дубль. «Трактор» ответил голом Рихарда Йюнге.



Таким образом, «Ак Барс» победил в серии со счетом 4:0. В финале дружина Зинэтулы Билялетдинова сыграет с петербургским СКА или московским ЦСКА. Сейчас в «армейской» серии счет равный 2:2.

