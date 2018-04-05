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7 апреля, 13:15
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    «Ак Барс» первым вышел в финал Кубка Гагарина

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    • Фото: @slysh_hockey / twitter.com
    «Ак Барс» первым вышел в финал Кубка Гагарина

    «Ак Барс» первым вышел в финал Кубка Гагарина

    «Ак Барс» первым вышел в финал Кубка Гагарина
  • Фото: @slysh_hockey / twitter.com

    • Казанский «Ак Барс» в четвертый раз победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина.

    Четвертый матч серии плей-офф финала Восточной конференции, который проходил в Челябинске, закончился со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

    В составе казанцев точными бросками отметились Михаил Глухов и Антон Ландер, который оформил дубль. «Трактор» ответил голом Рихарда Йюнге.

    Таким образом, «Ак Барс» победил в серии со счетом 4:0. В финале дружина Зинэтулы Билялетдинова сыграет с петербургским СКА или московским ЦСКА. Сейчас в «армейской» серии счет равный 2:2.

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