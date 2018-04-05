Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    В российских регионах вводят режим ЧС из-за паводков. Волгоград, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ российских регионах вводят режим ЧС из-за паводков

    В российских регионах вводят режим ЧС из-за паводков

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    В российских регионах вводят режим ЧС <nobr>из-за</nobr> паводков

    В российских регионах вводят режим ЧС из-за паводков

    В российских регионах вводят режим ЧС <nobr>из-за</nobr> паводков

      Наступишая весна застала врасплох центральные регионы России. Резкое потепление принесло с собой большую воду. В сводках МЧС по этому поводу множество предупреждений.

      Региональным властям рекомендовано принять меры по профилактике подтоплений. А жителей Тувы и Алтая, Красноярского края и Кемеровской области просят с пониманием отнестись к предложениям об эвакуации, если она потребуется.

      Между тем сегодня в Волгоградской области свои дома были вынуждены покинуть больше трехсот человек. Из-за паводка там объявили режим ЧС.

      Сложной остается ситуация и в Воронежской области. Утром там началась эвакуация из нескольких сотен домов в городе Калач. Сегодня здесь тоже объявили режим ЧС.

      Паводки также начались в Липецкой и Калужской областях.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.

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