В российских регионах вводят режим ЧС из-за паводков

Наступишая весна застала врасплох центральные регионы России. Резкое потепление принесло с собой большую воду. В сводках МЧС по этому поводу множество предупреждений.

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наводнения

Региональным властям рекомендовано принять меры по профилактике подтоплений. А жителей Тувы и Алтая, Красноярского края и Кемеровской области просят с пониманием отнестись к предложениям об эвакуации, если она потребуется.



Между тем сегодня в Волгоградской области свои дома были вынуждены покинуть больше трехсот человек. Из-за паводка там объявили режим ЧС.



Сложной остается ситуация и в Воронежской области. Утром там началась эвакуация из нескольких сотен домов в городе Калач. Сегодня здесь тоже объявили режим ЧС.



Паводки также начались в Липецкой и Калужской областях.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.