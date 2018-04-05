Путин рассказал о преимуществах Екатеринбурга

Сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

Они рассматривают заявку России на проведение «Экспо-2025» в Екатеринбурге и только что там побывали.



Президент рассказал о сильных сторонах нашей заявки. Екатеринбург — это мощный промышленный центр, под выставку выделяют удобную и большую территорию. Наконец, в пользу Екатеринбурга говорит его географическое расположение.

