Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    Путин рассказал о преимуществах Екатеринбурга. деловые новости, Екатеринбург, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин рассказал о преимуществах Екатеринбурга

    Путин рассказал о преимуществах Екатеринбурга

    комментировать

    Путин рассказал о преимуществах Екатеринбурга

    Путин рассказал о преимуществах Екатеринбурга

      Сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

      Они рассматривают заявку России на проведение «Экспо-2025» в Екатеринбурге и только что там побывали.

      Президент рассказал о сильных сторонах нашей заявки. Екатеринбург — это мощный промышленный центр, под выставку выделяют удобную и большую территорию. Наконец, в пользу Екатеринбурга говорит его географическое расположение.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru