Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая. Китай, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая

    Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая

    комментировать

    Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая

    Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая

      Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И, приехавшим в Москву с деловым визитом.

      Принимая его в Кремле, Владимир Путин отметил беспрецедентно близкий характер отношений между Москвой и Пекином и напомнил о завершении важных внутриполитических событий в обеих странах: выборов президента России и первой сессии Всекитайского собрания народных представителей.

      Владимир Путин: «Хочу выразить надежду на то, что мы и после выборов президента Российской Федерации, после важных внутриполитических событий в Китайской Народной Республике продолжим наш курс на укрепление двусторонних связей и дружеских отношений. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать!»

      Ван И, глава МИД КНР: «Ваше переизбрание отвечает ожиданиям китайской стороны, нуждам в развитии китайско-российских отношений. Мы глубоко убеждены в прекрасном новом будущем России под вашим руководством. Мы также глубоко уверены в прекрасном будущем китайско-российских отношений под руководством наших лидеров».

      Российский президент отметил, что в этом году он проведет целый ряд личных встреч с председателем КНР Си Цзиньпинем как в ходе своего визита в Китай, так и на полях различных саммитов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru