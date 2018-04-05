Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И, приехавшим в Москву с деловым визитом.

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Принимая его в Кремле, Владимир Путин отметил беспрецедентно близкий характер отношений между Москвой и Пекином и напомнил о завершении важных внутриполитических событий в обеих странах: выборов президента России и первой сессии Всекитайского собрания народных представителей.



Владимир Путин: «Хочу выразить надежду на то, что мы и после выборов президента Российской Федерации, после важных внутриполитических событий в Китайской Народной Республике продолжим наш курс на укрепление двусторонних связей и дружеских отношений. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать!»



Ван И, глава МИД КНР: «Ваше переизбрание отвечает ожиданиям китайской стороны, нуждам в развитии китайско-российских отношений. Мы глубоко убеждены в прекрасном новом будущем России под вашим руководством. Мы также глубоко уверены в прекрасном будущем китайско-российских отношений под руководством наших лидеров».



Российский президент отметил, что в этом году он проведет целый ряд личных встреч с председателем КНР Си Цзиньпинем как в ходе своего визита в Китай, так и на полях различных саммитов.



