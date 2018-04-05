Скандал вокруг Facebook: чем опасна слежка соцсети за пользователями

У крупнейшей соцсети в мире, в которой зарегистрирована треть жителей планеты, новые неприятности. Стало известно, что Facebook сканирует и хранит личную переписку своих пользователей, а также закрытые для публичного доступа фотографии. Параллельно развивается другой скандал: об утечке личных данных пользователей Facebook.
Скандал вокруг Facebook набирает обороты. Оказывается, в руки политических манипуляторов из Cambridge Analytica — компании, которая собирала данные пользователей соцсети и использовала их для предвыборной рекламы на президентских выборах в США, — могли попасть личные данные не 40 или 50 миллионов человек, как предполагали ранее, а 87 миллионов.
Основатель Facebook Марк Цукерберг взял ответственность за это на себя. По его словам, руководство соцсети не уделяло достаточного внимания «предотвращению вреда». Покаяние Марка Цукерберга можно было бы принять за чистую монету, если не знать, что программа, стоявшая на вооружении Cambridge Ananlytica, была не единственной, собиравшей о нас информацию. Кроме того, сам Facebook активно помогал собирать этот цифровой урожай: через систему поиска людей и функцию восстановления пароля злоумышленники могли получить доступ к персональным данным любого пользователя. Сколько таким образом утекло личной информации, подсчитать невозможно. Но даже в самом Facebook говорят, что возможно, речь идет обо всех пользователях соцсети — а это около 2 миллиардов человек.
Но и это еще не все. Известно, что Facebook следит за всем, что пишут пользователи на своих страницах, с целью убрать оскорбительные ремарки, а также сканирует фотографии в поисках противоправного контента. Но выясняется, что Facebook также читает и личные сообщения пользователей. В компании объясняют это благими намерениями: например, не допустить распространение вирусов или предотвратить преступление. Но что если вся эта переписка, которая, безусловно, где-то хранится, однажды тоже куда-то утечет?
В Facebook заявили, что отныне не будут хранить переписку и звонки старше года и введут новые ограничения доступа приложений к пользовательским данным, но гарантий, что эту информацию никто не собрал раньше, нет.
Стив Возняк, один из основателей компании Apple, считает, что на самом деле сами соцсети должны платить пользователям деньги за доступ к их личным данным. Возняк поговорил об этом с ведущей программы «Итоги недели» Ирадой Зейналовой.
Стив Возняк: «Facebook и Google зарабатывают все свои деньги на вашей информации, узнавая, кто вы и чем занимаетесь. Они должны дать вам возможность отказаться от предоставления всех ваших данных кому бы то ни было. Или они должны сказать: мы заплатим вам деньги за вашу информацию».
Полную версию интервью вы сможете посмотреть в это воскресенье в 19:00 на НТВ.
Сегодня к расследованию деятельности соцсети подключилась Австралия. Через Facebook могли стать доступными данные 300 тысяч жителей страны. Германия требует от Евросоюза пересмотреть правила работы платформы, которые касаются личной информации пользователей. А Цукерберга ждут на Капитолийском холме в Вашингтоне. 11 апреля глава Facebook будет отвечать на вопросы американских конгрессменов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Основатель Facebook Марк Цукерберг взял ответственность за это на себя. По его словам, руководство соцсети не уделяло достаточного внимания «предотвращению вреда». Покаяние Марка Цукерберга можно было бы принять за чистую монету, если не знать, что программа, стоявшая на вооружении Cambridge Ananlytica, была не единственной, собиравшей о нас информацию. Кроме того, сам Facebook активно помогал собирать этот цифровой урожай: через систему поиска людей и функцию восстановления пароля злоумышленники могли получить доступ к персональным данным любого пользователя. Сколько таким образом утекло личной информации, подсчитать невозможно. Но даже в самом Facebook говорят, что возможно, речь идет обо всех пользователях соцсети — а это около 2 миллиардов человек.
Но и это еще не все. Известно, что Facebook следит за всем, что пишут пользователи на своих страницах, с целью убрать оскорбительные ремарки, а также сканирует фотографии в поисках противоправного контента. Но выясняется, что Facebook также читает и личные сообщения пользователей. В компании объясняют это благими намерениями: например, не допустить распространение вирусов или предотвратить преступление. Но что если вся эта переписка, которая, безусловно, где-то хранится, однажды тоже куда-то утечет?
В Facebook заявили, что отныне не будут хранить переписку и звонки старше года и введут новые ограничения доступа приложений к пользовательским данным, но гарантий, что эту информацию никто не собрал раньше, нет.
Стив Возняк, один из основателей компании Apple, считает, что на самом деле сами соцсети должны платить пользователям деньги за доступ к их личным данным. Возняк поговорил об этом с ведущей программы «Итоги недели» Ирадой Зейналовой.
Стив Возняк: «Facebook и Google зарабатывают все свои деньги на вашей информации, узнавая, кто вы и чем занимаетесь. Они должны дать вам возможность отказаться от предоставления всех ваших данных кому бы то ни было. Или они должны сказать: мы заплатим вам деньги за вашу информацию».
Полную версию интервью вы сможете посмотреть в это воскресенье в 19:00 на НТВ.
Сегодня к расследованию деятельности соцсети подключилась Австралия. Через Facebook могли стать доступными данные 300 тысяч жителей страны. Германия требует от Евросоюза пересмотреть правила работы платформы, которые касаются личной информации пользователей. А Цукерберга ждут на Капитолийском холме в Вашингтоне. 11 апреля глава Facebook будет отвечать на вопросы американских конгрессменов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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