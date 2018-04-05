Маленьких петербуржцев научат безопасности с помощью квестов

В Петербурге начал работу «Умный город для детей». Сегодня на церемонию открытия к жителям приехали сотрудники ГИБДД и МЧС.

Каждый пятый ребенок, попавший в аварию на улицах Петербурга, виноват в этом сам, считают в ГИБДД. И чтобы изменить эту статистику, полицейские, а заодно и спасатели, пришли сегодня на открытие «Умного города детской безопасности».



Временные жители этого мегаполиса постоянно сталкиваются со сложными жизненными ситуациями: опасность ведь не только на дорогах.



Ничего подобного, говорят организаторы — а это многодетные мамы, до этого дня не было ни в Петербурге, ни в России. А идея, казалось бы, лежала на поверхности. О безопасности ребятам рассказывают в школах, немного в детских садах. Но вот так, чтобы в одном месте обо всём сразу.



Три тысячи квадратных метров разделили на тематические зоны. И в каждой свой квест. Например, заходишь в больницу, а там девушка в белом халате.



Мария, сотрудница «Умного города безопасности»: «Мы с детьми учимся оказывать первую медицинскую помощь. На манекене рассказываем о правилах гигиены, как вытаскивать клещей и как в принципе не болеть».



Из всех квестов по безопасности самым популярным является тот, который имитирует настоящее дорожное движение. Здесь есть трасса, разметка, которую, кстати, помогали наносить сотрудники ГИБДД, пешеходные переходы, светофоры. На дороге можно даже встретить неадекватного водителя. Всё, как в настоящей жизни.



Корреспондент НТВ Дарья Криволапова расскажет о современных уроках ОБЖ.