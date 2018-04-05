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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

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    В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

    В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

    В Финляндии зарегистрировали первый случай, когда мужчина родил ребенка.

    Родивший ребенка мужчина раньше был женщиной, однако сменил пол и в прошлом году получил получил удостоверение личности как мужчина. Для того чтобы завести малыша, он даже прервал гормональную терапию.

    Как пишет издание Yle, роды прошли без осложнений. Новорожденный весит почти четыре килограмма при росте 53 сантиметра.

    При этом после отцу пришлось столкнуться с бюрократическими препонами — медицинские электронные системы не хотели признавать ситуацию, при которой у человека, ждущего ребенка, стоит идентификационный номер мужчины.

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