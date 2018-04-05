Елена Исинбаева назвала сына в честь былинного героя

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева назвала своего второго ребенка Добрыней Никитичем.
Также знаменитая спортсменка в своем Instagram рассказала, что быть мамой двоих детей оказалось не так уж и просто. По словам Исинбаевой, сейчас она пытается подстроить режим сына под режим старшей дочери.
Елена Исинбаева: «Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день».
Напомним, Елена Исинбаева во второй раз стала мамой в середине февраля. Ранее у нее и метателя копья Никиты Петинова родилась дочь Ева.
Несколько дней назад мальчика крестили. Как сообщает Eurosport, церемония прошла в Монако.
Елена Исинбаева: «Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день».
Напомним, Елена Исинбаева во второй раз стала мамой в середине февраля. Ранее у нее и метателя копья Никиты Петинова родилась дочь Ева.
Несколько дней назад мальчика крестили. Как сообщает Eurosport, церемония прошла в Монако.
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