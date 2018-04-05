Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    Елена Исинбаева назвала сына в честь былинного героя

    комментировать
    • Фото: @isinbaevayelena / instagram.com
    Елена Исинбаева назвала сына в честь былинного героя

    Елена Исинбаева назвала сына в честь былинного героя

    Елена Исинбаева назвала сына в честь былинного героя
  • Фото: @isinbaevayelena / instagram.com

    • Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева назвала своего второго ребенка Добрыней Никитичем.

    Также знаменитая спортсменка в своем Instagram рассказала, что быть мамой двоих детей оказалось не так уж и просто. По словам Исинбаевой, сейчас она пытается подстроить режим сына под режим старшей дочери.

    Елена Исинбаева: «Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день».

    Напомним, Елена Исинбаева во второй раз стала мамой в середине февраля. Ранее у нее и метателя копья Никиты Петинова родилась дочь Ева.

    Несколько дней назад мальчика крестили. Как сообщает Eurosport, церемония прошла в Монако.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru