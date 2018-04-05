Актер Дуэйн «Скала» Джонсон готов стать следующим президентом США

Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон заявил, что не исключает возможности участия в следующих президентских выборах в США.
О своих президентских амбициях Джонсон рассказал телеканалу Fox News.
Дуэйн «Скала» Джонсон: «Я не исключал бы такого и считаю лестным, что многие люди выступают за это и открыто высказываются по этому поводу».
Актер добавил, что переживает за свою страну, испытывает «огромное уважение к должности президента Соединенных Штатов» и готов попробовать себя в этой роли.
Дуэйн «Скала» Джонсон: «Для меня не пустой звук наша страна, американский народ, наши граждане и ценности нашей страны. Поэтому, конечно, я бы рассмотрел такую возможность».
Добавим, что в мае прошлого Джонсон уже заявлял своих планах побороться за пост президента США. При этом во время президентской кампании 2016 года актер не высказывал своих политических предпочтений, хотя его просили об этом и демократы, и республиканцы.
Дуэйн «Скала» Джонсон — многократный чемпион мира по рестлингу. Прославился ролями в фильмах «Царь скорпионов», «Геракл», «Широко шагая» и других. В прошлом году журнал Forbes поставил его на второе место в списке самых высокооплачиваемых актеров. Доходы Джонсона оценили в 65 млн долларов. Эти деньги «Скала» заработал на новых версиях «Спасателей Малибу» и «Джуманджи», а также на сериале «Футболисты».
Дуэйн «Скала» Джонсон: «Я не исключал бы такого и считаю лестным, что многие люди выступают за это и открыто высказываются по этому поводу».
Актер добавил, что переживает за свою страну, испытывает «огромное уважение к должности президента Соединенных Штатов» и готов попробовать себя в этой роли.
Дуэйн «Скала» Джонсон: «Для меня не пустой звук наша страна, американский народ, наши граждане и ценности нашей страны. Поэтому, конечно, я бы рассмотрел такую возможность».
Добавим, что в мае прошлого Джонсон уже заявлял своих планах побороться за пост президента США. При этом во время президентской кампании 2016 года актер не высказывал своих политических предпочтений, хотя его просили об этом и демократы, и республиканцы.
Дуэйн «Скала» Джонсон — многократный чемпион мира по рестлингу. Прославился ролями в фильмах «Царь скорпионов», «Геракл», «Широко шагая» и других. В прошлом году журнал Forbes поставил его на второе место в списке самых высокооплачиваемых актеров. Доходы Джонсона оценили в 65 млн долларов. Эти деньги «Скала» заработал на новых версиях «Спасателей Малибу» и «Джуманджи», а также на сериале «Футболисты».
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