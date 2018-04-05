Трое мужчин устроили драку со стрельбой в центре Екатеринбурга: видео

Очевидцы сняли на камеры драку с применением оружия в центре Екатеринбурга. Двое участников конфликта попали в больницу.

Трое мужчин устроили драку, которая завершилась стрельбой, рядом со зданием министерства финансов Свердловской области на улице Пушкина в Екатеринбурге. Драку сняли на видео очевидцы.



На записи видно, как двое мужчин вышли на улицу из машин. Между ними произошла ссора, в ходе которой они пустили в ход кулаки. Позднее к потасовке присоединился товарищ одного из них, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета.



Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области: «Конфликт, о котором идет речь, действительно был. Но это была не перестрелка, как написали некоторые порталы, а драка с применением одной стороной травматического оружия… Сыщики выяснили, что одним из участников ссоры является водитель автомобиля Volkswagen Touareg. По предварительным данным, он возвращался к себе домой, однако проехать не мог, так как во дворе на дороге стояла Skoda с двумя мужчинами в салоне. Уступить друг другу и разъехаться мирно шоферы не смогли. Ссора быстро переросла в драку».



По словам Горелых, стрелявший ранил из травматического пистолета одного из участников конфликта, но тот продолжил драться и нанес травму своему противнику. В настоящее время двое участников ссоры находятся в больнице, а третьего допрашивают в отделении полиции. Личности нарушителей уже установлены.

