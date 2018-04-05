Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    В Москве арестовали пьяного лихача, протащившего полицейского на двери машины

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    В Москве арестовали пьяного лихача, протащившего полицейского на двери машины

    В Москве арестовали пьяного лихача, протащившего полицейского на двери машины

    В Москве арестовали пьяного лихача, протащившего полицейского на двери машины

    Водитель, который на большой скорости протащил на своей машине инспектора ДПС, взят под стражу.

    По решению суда 29-летний мужчина арестован на два месяца. Ему грозит срок по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

    Напомним, накануне, 4 апреля, на улице Земляной вал в центре столицы инспектор остановил Nissan Almera. Однако во время проверки документов нетрезвый водитель нажал на педаль газа. Тогда полицейский, стремясь задержать нарушителя, зацепился за дверь двигающейся иномарки и попытался проникнуть в салон. В таком положении страж порядка проехал по улице больше километра, пока не упал.

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    В Москве судят лихача, прокатившего полицейского на двери машины
    При этом водитель не только не пытался остановиться, но и несколько раз ударил сотрудника ДПС по лицу, пытаясь сбросить его на проезжую часть.

    Пострадавший полицейский попал в больницу. Страж порядка получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и ушибы.

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