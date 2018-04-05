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    Застройщик «Дома у озера» под Петербургом не отдает дольщикам ключи от квартир. Санкт-Петербург, дольщики, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗастройщик «Дома у озера» под Петербургом не отдает дольщикам ключи от квартир

    Застройщик «Дома у озера» под Петербургом не отдает дольщикам ключи от квартир

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    Застройщик «Дома у озера» под Петербургом не отдает дольщикам ключи от квартир

    Застройщик «Дома у озера» под Петербургом не отдает дольщикам ключи от квартир

      Несколько сотен дольщиков комплекса «Дом у озера» в Металлострое ждут результатов заседания арбитражного суда. Если застройщика «Стройтрест №7» признают банкротом, то доказывать право собственности на оплаченные квартиры, ключи от которых они ждут почти 10 лет, людям тоже придется через суд. Подписать акт приема-передачи квартир с застройщиком не удается.

      Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, после многолетней борьбы дольщиков этот «Дом у озера» в декабре 2017 всё-таки был введен в эксплуатацию с недоделками, под честное слово застройщика.

      В гарантийных письмах он обещал устранить косметические проблемы или, например, наладить электроснабжение. Но света нет. Самое главное, что нигде не подключены лифты.

      Однако дольщики были готовы подписать акты приема-передачи и так. Лишь бы получить уже ключи, а то за время ожидания в некоторых семьях даже сменились поколения тех, кто собирается заселиться в «Дом у озера».

      По условиям договоров подписать документы застройщик обязуется в трехмесячный срок после сдачи объекта в эксплуатацию. Но вот и этот квартал прошел, а оформивших собственность — единицы.

      Елена Лыжина, дольщик ЖК «Дом у озера»: «Я заплатила 30 тысяч, заплатила 12 тысяч за то, что проживаю здесь год. Плюс меня заставили потом подписать договор с компанией „Колпинская“. После этого мне был выдан акт. Я сказала, что не хочу подписывать. Мне сказали: „Извини, пожалуйста, тогда акт не получишь“».

      30 тысяч, по расчетам застройщика, — это то, что задолжали дольщики с момента сдачи дома за коммунальные услуги. Ну а управляющую компанию «Колпинская» выбрали на собрании собственников (которые, кстати, эту собственность еще даже не приняли и не оформили). Как это произошло для них вообще детектив.

      Елена Бачинина, дольщик ЖК «Дом у озера»: «Мы понимаем, что это мошенническая схема. И они наверняка будут требовать и выставлять какие-то условия, чтобы подписать задним числом акты. Но хотелось бы не доводить до этого».

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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