Застройщик «Дома у озера» под Петербургом не отдает дольщикам ключи от квартир

Несколько сотен дольщиков комплекса «Дом у озера» в Металлострое ждут результатов заседания арбитражного суда. Если застройщика «Стройтрест №7» признают банкротом, то доказывать право собственности на оплаченные квартиры, ключи от которых они ждут почти 10 лет, людям тоже придется через суд. Подписать акт
приема-передачи квартир с застройщиком не удается.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, после многолетней борьбы дольщиков этот «Дом у озера» в декабре 2017 всё-таки был введен в эксплуатацию с недоделками, под честное слово застройщика.
В гарантийных письмах он обещал устранить косметические проблемы или, например, наладить электроснабжение. Но света нет. Самое главное, что нигде не подключены лифты.
Однако дольщики были готовы подписать акты приема-передачи и так. Лишь бы получить уже ключи, а то за время ожидания в некоторых семьях даже сменились поколения тех, кто собирается заселиться в «Дом у озера».
По условиям договоров подписать документы застройщик обязуется в трехмесячный срок после сдачи объекта в эксплуатацию. Но вот и этот квартал прошел, а оформивших собственность — единицы.
Елена Лыжина, дольщик ЖК «Дом у озера»: «Я заплатила 30 тысяч, заплатила 12 тысяч за то, что проживаю здесь год. Плюс меня заставили потом подписать договор с компанией „Колпинская“. После этого мне был выдан акт. Я сказала, что не хочу подписывать. Мне сказали: „Извини, пожалуйста, тогда акт не получишь“».
30 тысяч, по расчетам застройщика, — это то, что задолжали дольщики с момента сдачи дома за коммунальные услуги. Ну а управляющую компанию «Колпинская» выбрали на собрании собственников (которые, кстати, эту собственность еще даже не приняли и не оформили). Как это произошло для них вообще детектив.
Елена Бачинина, дольщик ЖК «Дом у озера»: «Мы понимаем, что это мошенническая схема. И они наверняка будут требовать и выставлять какие-то условия, чтобы подписать задним числом акты. Но хотелось бы не доводить до этого».
Подробнее — в репортаже НТВ.
В гарантийных письмах он обещал устранить косметические проблемы или, например, наладить электроснабжение. Но света нет. Самое главное, что нигде не подключены лифты.
Однако дольщики были готовы подписать акты приема-передачи и так. Лишь бы получить уже ключи, а то за время ожидания в некоторых семьях даже сменились поколения тех, кто собирается заселиться в «Дом у озера».
По условиям договоров подписать документы застройщик обязуется в трехмесячный срок после сдачи объекта в эксплуатацию. Но вот и этот квартал прошел, а оформивших собственность — единицы.
Елена Лыжина, дольщик ЖК «Дом у озера»: «Я заплатила 30 тысяч, заплатила 12 тысяч за то, что проживаю здесь год. Плюс меня заставили потом подписать договор с компанией „Колпинская“. После этого мне был выдан акт. Я сказала, что не хочу подписывать. Мне сказали: „Извини, пожалуйста, тогда акт не получишь“».
30 тысяч, по расчетам застройщика, — это то, что задолжали дольщики с момента сдачи дома за коммунальные услуги. Ну а управляющую компанию «Колпинская» выбрали на собрании собственников (которые, кстати, эту собственность еще даже не приняли и не оформили). Как это произошло для них вообще детектив.
Елена Бачинина, дольщик ЖК «Дом у озера»: «Мы понимаем, что это мошенническая схема. И они наверняка будут требовать и выставлять какие-то условия, чтобы подписать задним числом акты. Но хотелось бы не доводить до этого».
Подробнее — в репортаже НТВ.
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