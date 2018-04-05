Петербургские активисты и инспекторы преподали урок нарушителям ПДД

Сегодня движение «Красивый Петербург» вместе с сотрудниками ДПС устроило рейс против незаконной парковки в Петроградском районе.

Этот рейд активистов сегодня был не столько для того, чтобы выявить и наказать, сколько чтобы зафиксировать и предупредить на будущее. Центральные районы Петербурга уже давно страдают от автомобильного хаоса.



Иномарка на Рыбацкой улице припарковалась практически на автобусной остановке. Вряд ли водитель Toyota в тот момент думал о других. Несмотря на то, что рядом стоит эвакуатор, здесь единственное решение — звонок в полицию.



На противоположной стороне улицы в этот момент развивается другая история о нарушениях. Машины заняли всю полосу для велосипедистов. Активисты деликатно намекают, что эта часть дороги не для автомобилей.



Павел Хусу, участник велосипедного движения: «С появлением велополос появилась проблема по ним проехать. Эти полосы практически сразу стали запарковываться автомобилями. Приходится с этим бороться, чтобы освободить велополосы».



В рейде участвовал корреспондент НТВ Александр Щерба.