В Стамбуле вспыхнуло многоэтажное здание больницы: видео

Сильный пожар произошел в многоэтажном здании больницы в Стамбуле.

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Турция

По данным местных СМИ, огонь вспыхнул на крыше и постепенно распространился на все здание больницы. На кадрах с места видно, что здание почти полностью охвачено огнем и дымом, который поднимается с к небу гигантским черным столбом.



Пациенты и персонал были эвакуированы, на месте работают пожарные расчеты, однако справиться с пожаром пока не могут. Информации о пострадавших пока нет.