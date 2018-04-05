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7 апреля, 13:15
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    В Стамбуле вспыхнуло многоэтажное здание больницы: видео. больницы, пожары, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Стамбуле вспыхнуло многоэтажное здание больницы: видео

    В Стамбуле вспыхнуло многоэтажное здание больницы: видео

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    • Фото: twitter.com
    В Стамбуле вспыхнуло многоэтажное здание больницы: видео

    В Стамбуле вспыхнуло многоэтажное здание больницы: видео

    В Стамбуле вспыхнуло многоэтажное здание больницы: видео
    • Фото: twitter.com

      • Сильный пожар произошел в многоэтажном здании больницы в Стамбуле.

      По данным местных СМИ, огонь вспыхнул на крыше и постепенно распространился на все здание больницы. На кадрах с места видно, что здание почти полностью охвачено огнем и дымом, который поднимается с к небу гигантским черным столбом.

      Пациенты и персонал были эвакуированы, на месте работают пожарные расчеты, однако справиться с пожаром пока не могут. Информации о пострадавших пока нет.

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