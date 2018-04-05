Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    На Украине переименовали ВДВ

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Николай Лазаренко
    На Украине переименовали ВДВ

    На Украине переименовали ВДВ

    На Украине переименовали ВДВ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Николай Лазаренко

    • Парламент Украины проголосовал за переименование Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые.

    Предложенный Порошенко законопроект поддержали 236 депутатов. Документ вносит соответствующие поправки в законы «О Вооруженных силах Украины», «Об обороне Украины» и «О правовом режиме военного положения», передает «112 Украина». Теперь его должен подписать украинский президент.

    Необходимость переименовать ВДВ авторы документа объяснили ухудшением отношений между Россией и Украиной, что «повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ».

    Отметим, что ранее на Украине изменили дату празднования Дня десантника. Теперь десантников на Украине чествуют не 2 августа, как в России и других странах СНГ, а 21 ноября. Кроме того, десантников лишили привычных голубых беретов. Их заменили на темно-бордовые, как в странах НАТО.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru