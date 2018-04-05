На Украине переименовали ВДВ

Парламент Украины проголосовал за переименование Высокомобильных десантных войск в
Десантно-штурмовые.
Предложенный Порошенко законопроект поддержали 236 депутатов. Документ вносит соответствующие поправки в законы «О Вооруженных силах Украины», «Об обороне Украины» и «О правовом режиме военного положения», передает «112 Украина». Теперь его должен подписать украинский президент.
Необходимость переименовать ВДВ авторы документа объяснили ухудшением отношений между Россией и Украиной, что «повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ».
Отметим, что ранее на Украине изменили дату празднования Дня десантника. Теперь десантников на Украине чествуют не 2 августа, как в России и других странах СНГ, а 21 ноября. Кроме того, десантников лишили привычных голубых беретов. Их заменили на темно-бордовые, как в странах НАТО.
Необходимость переименовать ВДВ авторы документа объяснили ухудшением отношений между Россией и Украиной, что «повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ».
Отметим, что ранее на Украине изменили дату празднования Дня десантника. Теперь десантников на Украине чествуют не 2 августа, как в России и других странах СНГ, а 21 ноября. Кроме того, десантников лишили привычных голубых беретов. Их заменили на темно-бордовые, как в странах НАТО.
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