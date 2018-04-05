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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    МЧС: к взрыву на АЗС в Петербурге привел скопившийся в бензиновом резервуаре газ. АЗС, МЧС, Санкт-Петербург, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС: к взрыву на АЗС в Петербурге привел скопившийся в бензиновом резервуаре газ

    МЧС: к взрыву на АЗС в Петербурге привел скопившийся в бензиновом резервуаре газ

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    • Фото: spb_today / vk.com
    МЧС: к взрыву на АЗС в Петербурге привел скопившийся в бензиновом резервуаре газ

    МЧС: к взрыву на АЗС в Петербурге привел скопившийся в бензиновом резервуаре газ

    МЧС: к взрыву на АЗС в Петербурге привел скопившийся в бензиновом резервуаре газ
    • Фото: spb_today / vk.com

      • Стали известны причины ЧП на АЗС «Линос» в Красногвардейском районе.

      По уточненным данным, в результате взрыва на автозаправке на Ириновском проспекте, 16 погибших и пострадавших нет. Хлопок произошел при демонтаже пустого резервуара из-под бензина. К взрыву привел скопившийся внутри емкости газ.

      На месте инцидента работали 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Взрывом частично обрушена крыша АЗС, повреждены два автомобиля.

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