МЧС: к взрыву на АЗС в Петербурге привел скопившийся в бензиновом резервуаре газ

Стали известны причины ЧП на АЗС «Линос» в Красногвардейском районе.
По уточненным данным, в результате взрыва на автозаправке на Ириновском проспекте, 16 погибших и пострадавших нет. Хлопок произошел при демонтаже пустого резервуара из-под бензина. К взрыву привел скопившийся внутри емкости газ.
На месте инцидента работали 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Взрывом частично обрушена крыша АЗС, повреждены два автомобиля.
На месте инцидента работали 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Взрывом частично обрушена крыша АЗС, повреждены два автомобиля.
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