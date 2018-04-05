Источник: в администрацию Серпуховского района Подмосковья пришли с обысками

Следственные действия проходят в администрации Серпуховского района. Об этом стало известно из сообщений источников в правоохранительных органах.
По данным ТАСС, обыски проводят сотрудники подмосковного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и ФСБ. Они изымают документацию за последние десять лет.
Следственные действия, предположительно, связаны с отмыванием денег через подставной фонд. Также, по некоторой информации, обыски проходят и во дворце спорта «Надежда» в поселке Большевик, с чем они связаны — неизвестно.
Также неизвестно, возбуждено ли уголовное дело. Правоохранители пока не комментируют ситуацию.
Следственные действия, предположительно, связаны с отмыванием денег через подставной фонд. Также, по некоторой информации, обыски проходят и во дворце спорта «Надежда» в поселке Большевик, с чем они связаны — неизвестно.
Также неизвестно, возбуждено ли уголовное дело. Правоохранители пока не комментируют ситуацию.
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