Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Источник: в администрацию Серпуховского района Подмосковья пришли с обысками

    1 комментарий
    • Фото: Серпуховский район / vk.com
    Источник: в администрацию Серпуховского района Подмосковья пришли с обысками

    Источник: в администрацию Серпуховского района Подмосковья пришли с обысками

    Источник: в администрацию Серпуховского района Подмосковья пришли с обысками
  • Фото: Серпуховский район / vk.com

    • Следственные действия проходят в администрации Серпуховского района. Об этом стало известно из сообщений источников в правоохранительных органах.

    По данным ТАСС, обыски проводят сотрудники подмосковного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и ФСБ. Они изымают документацию за последние десять лет.

    Следственные действия, предположительно, связаны с отмыванием денег через подставной фонд. Также, по некоторой информации, обыски проходят и во дворце спорта «Надежда» в поселке Большевик, с чем они связаны — неизвестно.

    Также неизвестно, возбуждено ли уголовное дело. Правоохранители пока не комментируют ситуацию.

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