Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
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    В Англии показали фото из путешествия Дэвида Боуи по просторам СССР. артисты, Великобритания, выставки и музеи, знаменитости, музыка и музыканты, туризм и путешествия, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Англии показали фото из путешествия Дэвида Боуи по просторам СССР

    В Англии показали фото из путешествия Дэвида Боуи по просторам СССР

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    В Англии показали фото из путешествия Дэвида Боуи по просторам СССР

    В Англии показали фото из путешествия Дэвида Боуи по просторам СССР

    В Англии показали фото из путешествия Дэвида Боуи по просторам СССР

      Пассажиры поезда, 45 лет назад шедшего с Дальнего Востока в Москву, были немало удивлены внешним видом одного туриста из вагона СВ. Это был рок-музыкант Дэвид Боуи, эксцентричный даже по британским меркам того времени. После гастролей в Японии Боуи отправился в сторону Европы по Транссибу. Спал, естественно, выпивал… и фотографировал, а, вернувшись домой, записал альбом «От станции к станции».

      В Англии открылась выставка с ранее не публиковавшимися фотографиями из этого путешествия. Дэвид Боуи со школьным другом Джеффом Маккормаком 45 лет назад приехал в нашу страну из-за границы на поезде. Боуи боялся летать на самолете. Его аэрофобия заставила 26-летних приятелей сесть в поезд, идущий по Транссибирской магистрали.

      Джефф Маккормак, школьный друг Дэвида Боуи: «На мне был облегающий комбинезон. На нем был нашит американский флаг, но перед поездкой в Россию я его отпорол, чтобы соблюсти нейтралитет».

      Одежды с собой было много, поэтому вид у Боуи не помятый. Полоски на пиджаке прямы, как рельсы, а ведь они 10-й день в пути без ванны и утюга, но с вагоном-рестораном.

      Джефф Маккормак: «В вагоне-ресторане мы выпивали с русскими солдатами и в процессе общения даже стали понимать друг друга».

      В купе СВ друзья проспали пол-России. Проводницы к их пробуждению приносили полдник.

      Джефф Маккормак: «На остановках мы успевали выйти на платформу, чтобы прикупить продуктов, в основном молочных. Как называется ваш йогурт, я забыл?
      Ряженка? Дэвиду она нравилась больше, чем мне».

      Боуи снимал на 16-миллиметровую японскую кинокамеру, Маккормак фотографировал. Пленки 40 лет где-то валялись, но после смерти друга два года назад Джефф напечатал снимки и смонтировал фильм. Получились путевые заметки странствующих музыкантов. И если Боуи в основном снимал русских, то Маккормак в основном снимал Боуи. С небольшими лирическими отступлениями. Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.

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