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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    В Москве поймали налетчиков, молниеносно ограбивших банк

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    В Москве поймали налетчиков, молниеносно ограбивших банк

    В Москве поймали налетчиков, молниеносно ограбивших банк

    В Москве поймали налетчиков, молниеносно ограбивших банк

    Полиция задержала налетчиков, напавших на отделение банка на востоке Москвы.

    Поймать злоумышленников удалось на Ленинградском проспекте в Москве. В момент задержания пятеро подозреваемых на автомобиле собирались ехать к соучастнику, который в тот момент уже был пойман.

    Позднее в районе одного из московских стадионов нашли две спортивные сумки, в которых находились камуфлированная форма, маски, берцы и ремни.

    Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, четверо из задержанных были ранее судимы.

    смотретьМолниеносный налет на московский банк попал на видео
    Молниеносный налет на московский банк попал на видео
    Напомним, вооруженный налет на отделение банка на Сокольнической площади был совершен 28 марта. Вооруженные грабители в камуфляжной форме и масках ворвались в финансовое учреждение и всего через 2 минуты спешно ушли с крупной суммой в валюте. Материальный ущерб превысил 5,5 млн рублей.

    Позднее автомобиль, на котором скрылись грабители, нашли. Для их розыска в Москве вводился план «Перехват».

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