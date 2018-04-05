В Москве поймали налетчиков, молниеносно ограбивших банк

Полиция задержала налетчиков, напавших на отделение банка на востоке Москвы.
Поймать злоумышленников удалось на Ленинградском проспекте в Москве. В момент задержания пятеро подозреваемых на автомобиле собирались ехать к соучастнику, который в тот момент уже был пойман.
Позднее в районе одного из московских стадионов нашли две спортивные сумки, в которых находились камуфлированная форма, маски, берцы и ремни.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, четверо из задержанных были ранее судимы.
Напомним, вооруженный налет на отделение банка на Сокольнической площади был совершен 28 марта. Вооруженные грабители в камуфляжной форме и масках ворвались в финансовое учреждение и всего через 2 минуты спешно ушли с крупной суммой в валюте. Материальный ущерб превысил 5,5 млн рублей.
Позднее автомобиль, на котором скрылись грабители, нашли. Для их розыска в Москве вводился план «Перехват».
Позднее в районе одного из московских стадионов нашли две спортивные сумки, в которых находились камуфлированная форма, маски, берцы и ремни.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, четверо из задержанных были ранее судимы.
Напомним, вооруженный налет на отделение банка на Сокольнической площади был совершен 28 марта. Вооруженные грабители в камуфляжной форме и масках ворвались в финансовое учреждение и всего через 2 минуты спешно ушли с крупной суммой в валюте. Материальный ущерб превысил 5,5 млн рублей.
Позднее автомобиль, на котором скрылись грабители, нашли. Для их розыска в Москве вводился план «Перехват».
Комментарии