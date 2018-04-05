Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Спасатели на лодках вывозят жителей затопленных районов Воронежской области. Волгоградская область, Воронежская область, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели на лодках вывозят жителей затопленных районов Воронежской области

    Спасатели на лодках вывозят жителей затопленных районов Воронежской области

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    Спасатели на лодках вывозят жителей затопленных районов Воронежской области

    Спасатели на лодках вывозят жителей затопленных районов Воронежской области

    Спасатели на лодках вывозят жителей затопленных районов Воронежской области

      Наступившая весна застала врасплох центральные регионы России.

      Паводки начались в Липецкой и Калужской областях. Также в Воронежской области люди стали узниками высокой воды. Накануне некоторые из них отказались от эвакуации. Сейчас спасатели на лодках вывозят жителей Калачеевского района. Сегодня там объявили режим ЧС.

      Сложной остается ситуация и в Волгоградской области. Накануне министр Пучков вместе с губернатором облетели наиболее пострадавшие районы, чтобы оценить ущерб. В зоне подтопления оказались 27 населенных пунктов, это более двух тысяч жителей. Спасатели взрывами пробивают ледовые заторы на реках.

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