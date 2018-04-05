Спасатели на лодках вывозят жителей затопленных районов Воронежской области

Наступившая весна застала врасплох центральные регионы России.
Паводки начались в Липецкой и Калужской областях. Также в Воронежской области люди стали узниками высокой воды. Накануне некоторые из них отказались от эвакуации. Сейчас спасатели на лодках вывозят жителей Калачеевского района. Сегодня там объявили режим ЧС.
Сложной остается ситуация и в Волгоградской области. Накануне министр Пучков вместе с губернатором облетели наиболее пострадавшие районы, чтобы оценить ущерб. В зоне подтопления оказались 27 населенных пунктов, это более двух тысяч жителей. Спасатели взрывами пробивают ледовые заторы на реках.
Сложной остается ситуация и в Волгоградской области. Накануне министр Пучков вместе с губернатором облетели наиболее пострадавшие районы, чтобы оценить ущерб. В зоне подтопления оказались 27 населенных пунктов, это более двух тысяч жителей. Спасатели взрывами пробивают ледовые заторы на реках.
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