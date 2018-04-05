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    Путин отказался оценивать губернаторов по улыбкам

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    Путин отказался оценивать губернаторов по улыбкам

    Путин отказался оценивать губернаторов по улыбкам

    Владимир Путин усомнился в том, что работу региональных властей можно оценивать с помощью видеокамер и улыбок местных жителей.

    С необычным предложением во время заседания Госсовета выступил Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР предложил более широко использовать видеокамеры, установленные на улицах российских городов. По мнению Жириновского, с помощью полученной картинки можно было бы определить, хорошо ли работает губернатор.

    Владимир Жириновский, глава ЛДПР: «Посмотрите, где самые радостные лица, вот там хороший губернатор, а где самые мрачные, недовольные, раздраженные, злые — это самая лучшая оценка работы губернатора и мэра. Не нужны отчеты фальшивые, не нужны эти цифры. Пускай будет цифровая социология».

    В ответ Владимир Путин поблагодарил Жириновского за предложение, однако отметил, что в случае, если такие критерии будут введены, «завтра все будут улыбаться, но вряд ли это отразит реальное состояние дел в экономике региона», передает РИА Новости.

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