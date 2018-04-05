В Петербурге произошел взрыв на АЗС

Стало известно о взрыве на бензоколонке в Красногвардейском районе.
Как сообщает «Фонтанка», инцидент случился на АЗС «Линос» на углу Индустриального и Ириновского проспектов. В результате взрывной волной пробило крышу, пострадали два автомобиля.
Очевидцы сообщают, что сначала начался пожар, а грузовую «Газель» опрокинуло набок. Вскоре пламя удалось сбить. Очевидно, сработала автоматическая система пожаротушения.
В районе ЧП затруднено движение транспорта. О пострадавших пока ничего неизвестно.
Очевидцы сообщают, что сначала начался пожар, а грузовую «Газель» опрокинуло набок. Вскоре пламя удалось сбить. Очевидно, сработала автоматическая система пожаротушения.
В районе ЧП затруднено движение транспорта. О пострадавших пока ничего неизвестно.
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