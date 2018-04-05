Преподаватель открыл стрельбу в университете в Турции: четверо погибших

Четыре человека стали жертвами стрельбы в университете Османгази в турецком городе Эскихешире.
Четыре человека погибли и не менее трех получили ранения в результате стрельбы в университете Османгази в горде Эскихешире на западе Турции. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Все погибшие были сотрудниками университета, уточняет телеканал. Стрелявший — также преподаватель университета — уже задержан сотрудниками службы безопасности. Его имя Догукан, фамилия не называется. Причины нападения пока неизвестны. На месте происшествия работают медики и полицейские.
Все погибшие были сотрудниками университета, уточняет телеканал. Стрелявший — также преподаватель университета — уже задержан сотрудниками службы безопасности. Его имя Догукан, фамилия не называется. Причины нападения пока неизвестны. На месте происшествия работают медики и полицейские.
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