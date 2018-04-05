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    В организации теракта в Киеве СБУ обвинила российский Генштаб

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    В организации теракта в Киеве СБУ обвинила российский Генштаб

    В организации теракта в Киеве СБУ обвинила российский Генштаб

    В организации теракта в Киеве СБУ обвинила российский Генштаб
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Украинские спецслужбы изучили обстоятельства теракта, произошедшего в Киеве прошлой осенью, и заговорили о руке Москвы. СБУ обвинила российский Генштаб в организации взрыва, прогремевшего у здания телеканала «Эспрессо», в результате которого пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

    Как заявил замглавы Службы безопасности и Украины Виктор Кононенко, организатором теракта был неустановленный мужчина, которого СБУ считает представителем главного управления российского Генерального штаба. По словам Кононенко, этот человек находился на Украине с 9-го по 11 сентября и с 10-го по 15 октября 2017 года, передает РИА Новости.

    Замглавы СБУ заявил, что в деле фигурируют еще 3 украинца, их личности установлены. Один из них задержан, его считают пособником в организации преступления, двух других следствие называет непосредственными исполнителями теракта. Кононенко утверждает, что эти двое скрываются на территории в России.

    Трое украинцев официально считаются подозреваемыми. Задержанному предъявлено обвинения по статьям «Пособничество в теракте, которое привело к гибели людей» и «Незаконное хранение и производство взрывных устройств». Двое других объявлены в розыск, их заочно подозревают по статьям «Посягательство на жизнь общественного деятеля», «Террористический акт» и «Незаконное хранение оружия». По информации следствия, Киев намерен обратиться к Москве по вопросу выдачи их Украине.

    Заместитель киевского прокурора не назвал конкретных мотивов преступления, но на уточняющий вопрос о том, был ли именно Мосийчук мишенью нападавших, ответил: «С учетом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен».

    Взрыв у выхода из здания телеканала «Эспрессо» в Киеве прогремел вечером 25 октября 2017 года. Жертвами стали 2 человека. Погибли проходивший мимо экс-сотрудник МВД Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир. Четыре человека пострадали, в том числе Мосийчук и известный политолог Виталий Бала.

    В Киеве при резонансных происшествиях то и дело говорят о российском следе. В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».

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