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    Российские военные впервые получат танки с кондиционерами. армия и флот РФ, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные впервые получат танки с кондиционерами

    Российские военные впервые получат танки с кондиционерами

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    • Фото: Уралвагонзавод / vk.com
    Российские военные впервые получат танки с кондиционерами

    Российские военные впервые получат танки с кондиционерами

    Российские военные впервые получат танки с кондиционерами
    • Фото: Уралвагонзавод / vk.com

      • Новейшую модификацию танка Т-90М «Прорыв-3» оснастят климат-контролем.

      Систему кондиционирования впервые в истории отечественного танкостроения включили в обязательную комплектацию боевых машин. Поставка новых танков намечена на этот год.

      Как подчеркнули в пресс-службе «Уралвагонзавода», ранее кондиционеры получили Т-90С, поставленные в Алжир. Российские военные же до последнего времени считали кондиционер излишней роскошью, однако теперь ситуация изменилась.

      Новые Т-90М будут оснащены термоэлектрическими кондиционерами КТЭ-ВТ, которые состоят из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключаться автономно. Также в танке можно плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха.

      Как подчеркивают эксперты, теперь всего в течение получаса в танке будет становиться так же комфортно, как и в обычном автомобиле с климат-контролем.

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