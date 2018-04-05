Российские военные впервые получат танки с кондиционерами

Новейшую модификацию танка
Т-90М «Прорыв-3» оснастят климат-контролем.
Систему кондиционирования впервые в истории отечественного танкостроения включили в обязательную комплектацию боевых машин. Поставка новых танков намечена на этот год.
Как подчеркнули в пресс-службе «Уралвагонзавода», ранее кондиционеры получили Т-90С, поставленные в Алжир. Российские военные же до последнего времени считали кондиционер излишней роскошью, однако теперь ситуация изменилась.
Новые Т-90М будут оснащены термоэлектрическими кондиционерами КТЭ-ВТ, которые состоят из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключаться автономно. Также в танке можно плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха.
Как подчеркивают эксперты, теперь всего в течение получаса в танке будет становиться так же комфортно, как и в обычном автомобиле с климат-контролем.
Как подчеркнули в пресс-службе «Уралвагонзавода», ранее кондиционеры получили Т-90С, поставленные в Алжир. Российские военные же до последнего времени считали кондиционер излишней роскошью, однако теперь ситуация изменилась.
Новые Т-90М будут оснащены термоэлектрическими кондиционерами КТЭ-ВТ, которые состоят из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключаться автономно. Также в танке можно плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха.
Как подчеркивают эксперты, теперь всего в течение получаса в танке будет становиться так же комфортно, как и в обычном автомобиле с климат-контролем.
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