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    Умер легендарный фотожурналист Юрий Абрамочкин

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов
    Умер легендарный фотожурналист Юрий Абрамочкин

    Умер легендарный фотожурналист Юрий Абрамочкин

    Умер легендарный фотожурналист Юрий Абрамочкин
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов

    • Отечественная журналистика переживает большую утрату. Сегодня 82-м году жизни скончался легендарный фотограф, обладатель престижных международных премий Юрий Абрамочкин.

    О смерти мастера рассказала его дочь Татьяна. По информации РИА Новости, причиной кончины стал инфаркт.

    Юрий Абрамочкин работал в информационном агентстве печати «Новости», которое теперь носит название «Россия сегодня», снимал для журналов Life, Stern, Paris Match и за годы своей репортерской деятельности собрал богатую коллекцию кадров, среди которых портреты великих деятелей эпохи, исторические события и жизнь простых людей. Выставки Абрамочкина проходили во многих странах, в разное время героями работ стали Фидель Кастро, Михаил Горбачёв, Юрий Гагарин и Андрей Сахаров.

    В агентство «Новости» Юрий Абрамочкин пришел в январе 1960 года и работал там специальным фотокорреспондентом до декабря 2003 года. Он был лауреатом премии «Золотой глаз» World Press Photo и был включен в международную монографию «Современные фотографы» Contemporary Photographers издательства St. James Press Chicago & London.

    Умер легендарный фотожурналист Юрий Абрамочкин. журналистика, смерть, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Умер легендарный фотожурналист Юрий Абрамочкин. журналистика, смерть, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Умер легендарный фотожурналист Юрий Абрамочкин. журналистика, смерть, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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