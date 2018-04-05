Умер легендарный фотожурналист Юрий Абрамочкин

Отечественная журналистика переживает большую утрату. Сегодня
82-м году жизни скончался легендарный фотограф, обладатель престижных международных премий Юрий Абрамочкин.
О смерти мастера рассказала его дочь Татьяна. По информации РИА Новости, причиной кончины стал инфаркт.
Юрий Абрамочкин работал в информационном агентстве печати «Новости», которое теперь носит название «Россия сегодня», снимал для журналов Life, Stern, Paris Match и за годы своей репортерской деятельности собрал богатую коллекцию кадров, среди которых портреты великих деятелей эпохи, исторические события и жизнь простых людей. Выставки Абрамочкина проходили во многих странах, в разное время героями работ стали Фидель Кастро, Михаил Горбачёв, Юрий Гагарин и Андрей Сахаров.
В агентство «Новости» Юрий Абрамочкин пришел в январе 1960 года и работал там специальным фотокорреспондентом до декабря 2003 года. Он был лауреатом премии «Золотой глаз» World Press Photo и был включен в международную монографию «Современные фотографы» Contemporary Photographers издательства St. James Press Chicago & London.
Юрий Абрамочкин работал в информационном агентстве печати «Новости», которое теперь носит название «Россия сегодня», снимал для журналов Life, Stern, Paris Match и за годы своей репортерской деятельности собрал богатую коллекцию кадров, среди которых портреты великих деятелей эпохи, исторические события и жизнь простых людей. Выставки Абрамочкина проходили во многих странах, в разное время героями работ стали Фидель Кастро, Михаил Горбачёв, Юрий Гагарин и Андрей Сахаров.
В агентство «Новости» Юрий Абрамочкин пришел в январе 1960 года и работал там специальным фотокорреспондентом до декабря 2003 года. Он был лауреатом премии «Золотой глаз» World Press Photo и был включен в международную монографию «Современные фотографы» Contemporary Photographers издательства St. James Press Chicago & London.
Комментарии