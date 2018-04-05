В Китае пожилым людям начали платить за отказ от похорон в земле

Власти китайского города Вэньлин предлагают пожилым горожанам отказаться от традиционных похорон в обмен на ежемесячные выплаты.
Администрация китайского города Вэньлин ввела ежемесячные выплаты для тех пожилых жителей, которые откажутся от похорон в земле. Вместо этого старикам предлагают заключить договор, согласно которому их прах будет развеян над морем, сообщает агентство Синьхуа. Такой способ захоронения считается более экологичным.
Отмечается, что Вэньлин стал первым китайским городом, который ввел подобные выплаты для живых. В других регионах страны деньги выплачивают семьям умерших, в том числе тем, кто решает хранить прах родственника дома.
Размер выплат зависит от возраста пожилого человека. Так, люди в возрасте от 70 до 80 лет получают по 100 юаней (около 16 долларов) в месяц,
80–90-летние — 200 юаней, а люди в возрасте 90–100 лет — по 300 юаней в месяц. Тем горожанам, которые дожили до ста лет, выплачивают по 400 юаней в месяц.
В Китае принято хоронить умерших в гробах рядом с могилами их предков. Однако, по мнению властей, такой способ захоронения требует слишком большого количества ресурсов и места при том, что население Китая сейчас стареет: таковы последствия демографической программы по сокращению рождаемости.
Отмечается, что Вэньлин стал первым китайским городом, который ввел подобные выплаты для живых. В других регионах страны деньги выплачивают семьям умерших, в том числе тем, кто решает хранить прах родственника дома.
Размер выплат зависит от возраста пожилого человека. Так, люди в возрасте от 70 до 80 лет получают по 100 юаней (около 16 долларов) в месяц,
В Китае принято хоронить умерших в гробах рядом с могилами их предков. Однако, по мнению властей, такой способ захоронения требует слишком большого количества ресурсов и места при том, что население Китая сейчас стареет: таковы последствия демографической программы по сокращению рождаемости.
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