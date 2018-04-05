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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Facebook запретил изображение распятого Христа

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    • Фото: blogs.franciscan.edu, РИА Новости
    Facebook запретил изображение распятого Христа

    Facebook запретил изображение распятого Христа

    Facebook запретил изображение распятого Христа
  • Фото: blogs.franciscan.edu, РИА Новости

    • Facebook возмутил христиан, признав шок-контентом изображение распятого Иисуса Христа.

    Скандал разгорелся после того, как Францисканский университет (штат Огайо) решил разместить в Facebook рекламу своей онлайн-программы. Объявление сопроводили изображением знаменитого креста с Иисусом из храма Сан-Дамиано.

    Однако представители соцсети сочли изображение «шокирующим, скандальным и чрезмерно жестоким» и отказались публиковать объявление.

    В ответ во Францисканском университете заявили, что в Facebook не ошиблись. Распятие Христа действительно было жестоким, шокирующим и «самым сенсационным событием в истории — человек казнил своего Бога».

    Между тем в Facebook уже объяснили произошедшее ошибкой и принесли свои извинения. Представитель соцсети отметил, что сотрудники каждую неделю изучают миллионы рекламных объявлений, и в этой ситуации ошибки неизбежны, сообщает Daily Mail.

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