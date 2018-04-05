Facebook запретил изображение распятого Христа

Facebook возмутил христиан, признав
шок-контентом изображение распятого Иисуса Христа.
Скандал разгорелся после того, как Францисканский университет (штат Огайо) решил разместить в Facebook рекламу своей онлайн-программы. Объявление сопроводили изображением знаменитого креста с Иисусом из храма Сан-Дамиано.
Однако представители соцсети сочли изображение «шокирующим, скандальным и чрезмерно жестоким» и отказались публиковать объявление.
В ответ во Францисканском университете заявили, что в Facebook не ошиблись. Распятие Христа действительно было жестоким, шокирующим и «самым сенсационным событием в истории — человек казнил своего Бога».
Между тем в Facebook уже объяснили произошедшее ошибкой и принесли свои извинения. Представитель соцсети отметил, что сотрудники каждую неделю изучают миллионы рекламных объявлений, и в этой ситуации ошибки неизбежны, сообщает Daily Mail.
Однако представители соцсети сочли изображение «шокирующим, скандальным и чрезмерно жестоким» и отказались публиковать объявление.
В ответ во Францисканском университете заявили, что в Facebook не ошиблись. Распятие Христа действительно было жестоким, шокирующим и «самым сенсационным событием в истории — человек казнил своего Бога».
Между тем в Facebook уже объяснили произошедшее ошибкой и принесли свои извинения. Представитель соцсети отметил, что сотрудники каждую неделю изучают миллионы рекламных объявлений, и в этой ситуации ошибки неизбежны, сообщает Daily Mail.
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