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    Жители Нижнего Новгорода засудили «королеву парковки» за самоуправство. Нижний Новгород, парковка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Нижнего Новгорода засудили «королеву парковки» за самоуправство

    Жители Нижнего Новгорода засудили «королеву парковки» за самоуправство

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    Жители Нижнего Новгорода засудили «королеву парковки» за самоуправство

    Жители Нижнего Новгорода засудили «королеву парковки» за самоуправство

    Жители Нижнего Новгорода засудили «королеву парковки» за самоуправство

      В Нижнем Новгороде автомобилисты не могут поделить парковочные места во дворе. Главная героиня, если верить комментариям, захватила часть территории — для своей машины, мужа и других родственников. Эта новость так и осталась бы городской, но женщина, как выяснилось, бывший следователь. Теперь она пугает всех своими «связями».

      Зинаида Ершова раньше работала следователем в милиции (еще до реформы), потом стала юристом. Теперь этот юрист, сетуют жильцы, объявила себя «королевой парковки»: захватила территорию и самовольно поставила блокираторы. На возражения соседей она отвечает угрозами.

      Зинаида Ершова: «Сейчас у меня сын приедет из Китая, он позвонит полковнику, и тебя будет останавливать каждый гаишник».

      В итоге жильцы решили обратиться в суд, предварительно собрав на Зинаиду Ершову соответствующее досье. На суде показали те самые блокираторы и цепи, вмонтированные в асфальт. И как выяснилось, ключи от замков есть не у каждого автолюбителя.

      Итог противостояния — суд встал на сторону большинства жильцов. А это значит, что теперь Зинаиде Ершовой придется делить с соседями парковочные места. Также Ершовой нужно демонтировать все блокираторы и после за свой счет сделать ремонт асфальта.

      Подробности — в репортаже.

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