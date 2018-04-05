Жители Нижнего Новгорода засудили «королеву парковки» за самоуправство

В Нижнем Новгороде автомобилисты не могут поделить парковочные места во дворе. Главная героиня, если верить комментариям, захватила часть территории — для своей машины, мужа и других родственников. Эта новость так и осталась бы городской, но женщина, как выяснилось, бывший следователь. Теперь она пугает всех своими «связями».

Зинаида Ершова раньше работала следователем в милиции (еще до реформы), потом стала юристом. Теперь этот юрист, сетуют жильцы, объявила себя «королевой парковки»: захватила территорию и самовольно поставила блокираторы. На возражения соседей она отвечает угрозами.



Зинаида Ершова: «Сейчас у меня сын приедет из Китая, он позвонит полковнику, и тебя будет останавливать каждый гаишник».



В итоге жильцы решили обратиться в суд, предварительно собрав на Зинаиду Ершову соответствующее досье. На суде показали те самые блокираторы и цепи, вмонтированные в асфальт. И как выяснилось, ключи от замков есть не у каждого автолюбителя.



Итог противостояния — суд встал на сторону большинства жильцов. А это значит, что теперь Зинаиде Ершовой придется делить с соседями парковочные места. Также Ершовой нужно демонтировать все блокираторы и после за свой счет сделать ремонт асфальта.



Подробности — в репортаже.