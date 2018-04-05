Полиция проверяет видео с дрифтом на Дворцовой площади Петербурга

Жители
Санкт-Петербурга просят полицейских разыскать участников скандального заезда на Дворцовой площади. Видео появилось этим утром в Сети и сразу вызвало шквал негативных отзывов.
Запись появилась на странице некоего Артема Минина. Судя по фотографиям, он предпочитает отдыхать в дорогих ресторанах и управлять люксовыми иномарками. Молодой человек утверждает, что просто гулял и случайно снял видео, на котором некий представитель «золотой молодежи» ездит на Audi прямо по Дворцовой площади.
Вскоре видеозаписью заинтересовались полицейские. В профиле Минина они нашли довольно много любопытных роликов. На одном из них некий человек катается на крыше автомобиля. Водитель даже умудрился сделать селфи с пассажиром. На другом — заезд поздним вечером, так называемая «игра в шашки».
Изучив видеозаписи, полицейские начали проверку. Они намерены установить личность водителя, который устроил опасное шоу.
Вполне возможно, что водителя Audi постигнет участь его товарища, который устроил гонки рядом с Исаакиевским собором. На тюнингованной иномарке он совершил опасный маневр, снял красивое видео, выложил в Интернет и собрал «лайки», но его быстро нашли и оштрафовали.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.
Вскоре видеозаписью заинтересовались полицейские. В профиле Минина они нашли довольно много любопытных роликов. На одном из них некий человек катается на крыше автомобиля. Водитель даже умудрился сделать селфи с пассажиром. На другом — заезд поздним вечером, так называемая «игра в шашки».
Изучив видеозаписи, полицейские начали проверку. Они намерены установить личность водителя, который устроил опасное шоу.
Вполне возможно, что водителя Audi постигнет участь его товарища, который устроил гонки рядом с Исаакиевским собором. На тюнингованной иномарке он совершил опасный маневр, снял красивое видео, выложил в Интернет и собрал «лайки», но его быстро нашли и оштрафовали.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.
Комментарии