В Саратове завели дело против полицейского, насмерть сбившего пенсионерку

Уголовное дело возбуждено против полицейского, по вине которого, как считают следователи, погибла пенсионерка в Саратове.

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Саратов

Происшествие попало в объектив видеорегистратора. На записи видно, как автомобиль, за рулем которого был полицейский, на большой скорости сбивает пожилую женщину, которая как раз переходит дорогу по зебре. От удара машина перевернулась.



Известно, что 81-летняя женщина скончалась на месте. Правоохранитель отделался ссадинами.