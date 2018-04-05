В Индии кремировали российского туриста, разбившегося в Гималаях

Родственники российского туриста, который разбился в Гималаях, прилетели в Индию. Сначала их ждет разговор с полицейскими, и лишь после этого они смогут забрать прах и доставить на домой, на Камчатку.

Российский турист Сергей Щерба был опытным путешественником, в России профессионально занимался организацией туров по Камчатскому краю. В Гималаи путешественник отправился в одиночку. Ежедневно присылал близким фотографии, писал сообщения, но в какой-то момент перестал выходить на связь. Родственники путешественника составили все его возможные маршруты — по ним добровольцы прочесывали местность несколько дней. И вот в полиции объявили: российского туриста нашли в ущелье, он сорвался с большой высоты и разбился.



Свои походы Щерба почти всегда снимал на видео. Но в последнем путешествии почему-то решил остаться наедине с самим собой: без камеры, без отчетов перед друзьями, только он и дикая природа Гималаев.



Наталья Орехова, подруга Сергея Щербы: «У нас много вопросов, почему он оказался в горах один. Следствие скоро закончится, надеюсь, мы узнаем об этих причинах».



Между тем путешественника, сорвавшегося со склона, кремировали согласно местным обрядам. Друзья говорят, что в последние годы Сергей Щерба увлеченно занимался духовными практиками и йогой. Его прах должны были развеять там же, на берегу реки Ганг, у воды, но сестра погибшего намерена привезти урну с пеплом на родину, в Россию, передает корреспондент НТВ Анастасия Щапова.

