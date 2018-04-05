В Сочи появился пряничный железнодорожный вокзал

Бескаркасный съедобный вокзал, построенный в Сочи из пряников и марципана, может попасть в Книгу рекордов России.

Конструкция весит почти 150 килограммов и претендует на рекорд. По словам кулинаров, самым сложным было заставить этот архитектурно-кондитерский объект держать форму, ведь у него нет каркаса, а стены и фундамент целиком сделаны из теста.



Уникальный пряник представили в рамках специальной выставки, которая рассказывают о туризме и сфере услуг. В этом мероприятии участвуют около 70 российских компаний.