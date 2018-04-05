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7 апреля, 13:15
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    В Сочи появился пряничный железнодорожный вокзал. Сочи, выставки и музеи, кулинария, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи появился пряничный железнодорожный вокзал

    В Сочи появился пряничный железнодорожный вокзал

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    В Сочи появился пряничный железнодорожный вокзал

    В Сочи появился пряничный железнодорожный вокзал

    В Сочи появился пряничный железнодорожный вокзал

      Бескаркасный съедобный вокзал, построенный в Сочи из пряников и марципана, может попасть в Книгу рекордов России.

      Конструкция весит почти 150 килограммов и претендует на рекорд. По словам кулинаров, самым сложным было заставить этот архитектурно-кондитерский объект держать форму, ведь у него нет каркаса, а стены и фундамент целиком сделаны из теста.

      Уникальный пряник представили в рамках специальной выставки, которая рассказывают о туризме и сфере услуг. В этом мероприятии участвуют около 70 российских компаний.

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