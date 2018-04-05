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    «Почта России» может стать непубличным акционерным обществом. Почта России, компании, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Почта России» может стать непубличным акционерным обществом

    «Почта России» может стать непубличным акционерным обществом

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    «Почта России» может стать непубличным акционерным обществом

    «Почта России» может стать непубличным акционерным обществом

      Сегодня в Думу внесли новый законопроект об акционировании «Почты России». Предыдущая попытка была сделана 4 года назад.

      Сейчас «Почта России» — это крупнейшее в стране федеральное государственное унитарное предприятие. То есть это бюджетная организация, которая не владеет закрепленным за ней имуществом.

      Теперь почта станет непубличным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит государству. Акционирование должно увеличить финансовые возможности «Почты России».

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