«Почта России» может стать непубличным акционерным обществом

Сегодня в Думу внесли новый законопроект об акционировании «Почты России». Предыдущая попытка была сделана 4 года назад.

Сейчас «Почта России» — это крупнейшее в стране федеральное государственное унитарное предприятие. То есть это бюджетная организация, которая не владеет закрепленным за ней имуществом.



Теперь почта станет непубличным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит государству. Акционирование должно увеличить финансовые возможности «Почты России».