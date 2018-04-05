В освобожденных городах Восточной Гуты появились лавочки уличных торговцев

Более 4 тысяч сирийских боевиков покинули Восточную Гуту. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ. Операцию по выводу экстремистов проводят военные из российского центра по примирению сторон. Тем временем в освобожденных городах Восточной Гуты мирные жители возвращаются в свои дома.

Еще над одним населенным пунктом в Восточной Гуте поднялся национальный сирийский флаг. Как только это произошло, собравшиеся на площади люди принялись аплодировать. Этого события местные жители ждали долгие 7 лет. Хотя город освободили от боевиков чуть больше недели назад и большинство домов пока что в руинах, люди верят, что в их жизни наступил коренной перелом и теперь они, как и все остальные сирийцы, могут без страха выходить на улицу, получать медицинскую помощь, ходить в школы и петь гимн своей страны. Многие признаются, что за 7 лет пребывания здесь боевиков слова уже подзабылись.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, на центральную площадь каждого из освобожденных городов Восточной Гуты ежедневно приезжают машины с продовольствием, медикаментами и водой. Все это раздается бесплатно. На каждой улочке появились лавочки частных предпринимателей. Здания магазинов еще не восстановлены, поэтому торгуют прямо на пыльной дороге с самодельных прилавков. Наценка совсем небольшая, ведь покупатели — соседи, у которых совсем немного денег.



Город только недавно был освобожден, но здесь уже организована уличная торговля. Местные жители могут купить лимоны, картофель, баклажаны, горох, помидоры и апельсины. Появившийся в продаже совсем простой набор овощей, фруктов и зелени для мирных жителей ознаменовал конец полуголодного проживания. Боевики отбирали у населения все продовольствие для собственных нужд.