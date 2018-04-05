В Москве судят лихача, прокатившего полицейского на двери машины

Суд решает судьбу водителя, который протащил на своем авто инспектора ДПС. Лихачу тогда удалось скрыться. Но спустя несколько часов нетрезвого нарушителя удалось задержать.

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ДТП

Москва

Нарушителем оказался 30-летний Вячеслав Дзюмак. Инцидент произошел накануне в центре столицы, на Земляном Валу. На записи видно, как полицейский подходит к автомобилю, который остановился в крайнем правом ряду. Он собирается проверить документы водителя. Вдруг мужчина резко нажимает на педаль газа. Полицейский зацепился за дверь автомобиля и в таком положении проехал по улице больше километра, пока не упал.



В настоящее время инспектор находится в больнице с серьезными травмами. Следователи настаивают на аресте водителя.