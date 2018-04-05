Колокольцев: количество преступлений в области природопользования не снижается

Количество преступлений в России в области природопользования в течение семи лет практически не снижалось. В прошлом году оно возросло на 3%, сообщил на правительственной комиссии по профилактике правонарушений глава МВД Владимир Колокольцев.
Кроме того, по линии Росприроднадзора выявлено свыше 16 тысяч нарушений, добавил министр. Устранено менее трети из них.
Министр отметил, что большая часть региональных предприятий, работающих в области природопользования, не попадают под плановые проверки. Это связано с тем, что им не присвоена категория риска, цитирует главу МВД «Интерфакс».
Колокольцев также обратил внимание на проблемы мусорных полигонов и свалок.
Владимир Колокольцев: «Последние события в столичном регионе и ряде других субъектов — яркое тому подтверждение. Что касается Московской области, то в соответствии с поручениями президента и правительства комплекс дополнительных мер, в том числе по декриминализации этой сферы, уже реализуется».
Министр отметил, что большая часть региональных предприятий, работающих в области природопользования, не попадают под плановые проверки. Это связано с тем, что им не присвоена категория риска, цитирует главу МВД «Интерфакс».
Колокольцев также обратил внимание на проблемы мусорных полигонов и свалок.
Владимир Колокольцев: «Последние события в столичном регионе и ряде других субъектов — яркое тому подтверждение. Что касается Московской области, то в соответствии с поручениями президента и правительства комплекс дополнительных мер, в том числе по декриминализации этой сферы, уже реализуется».
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