В Кремле пообещали защищать экипаж задержанного Украиной судна «Норд»

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал ситуацию с крымским рыболовецким судном «Норд», которое было задержано украинскими пограничниками.
Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет защищать интересы членов экипажа судна в рамках международного права.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Москва была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права. Во всех наших действиях мы исходим только из этого. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции».
Также пресс-секретарь президента отметил, что судьбой моряков и ситуацией с судном сейчас активно занимается МИД.
Напомним, украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа, которые живут в Керчи и являются гражданами РФ. Позднее сейнер был арестован.
Сейчас экипаж судна по-прежнему остается в украинском порту Бердянск, моряков обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым. А капитану корабля вменяют еще и попытку нанести ущерб интересам Украины, ему может грозить тюремный срок. Владимира Горбенко доставили в суд Херсона. При этом капитану стало плохо, его отвезли в больницу, однако позднее вернули в изолятор.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Москва была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права. Во всех наших действиях мы исходим только из этого. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции».
Также пресс-секретарь президента отметил, что судьбой моряков и ситуацией с судном сейчас активно занимается МИД.
Напомним, украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа, которые живут в Керчи и являются гражданами РФ. Позднее сейнер был арестован.
Сейчас экипаж судна по-прежнему остается в украинском порту Бердянск, моряков обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым. А капитану корабля вменяют еще и попытку нанести ущерб интересам Украины, ему может грозить тюремный срок. Владимира Горбенко доставили в суд Херсона. При этом капитану стало плохо, его отвезли в больницу, однако позднее вернули в изолятор.
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