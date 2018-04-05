На международной конференции в Москве обсудили борьбу с глобальными угрозами

Сегодня в Москве завершает свою работу международная конференция по безопасности. В программе заключительного дня запланированы несколько дискуссий. Эксперты обсуждают борьбу с глобальными угрозами.
В повестке дня значатся вопросы безопасности Азиатского-Тихоокеанского региона. Уже выступили министры обороны Вьетнама, Монголии и представители других государств. Особое внимание они уделили ситуации на Корейском полуострове. Делегаты из стран Азии говорили о росте конфликтного потенциала в регионе, но при этом отметили, что решать острые вопросы необходимо именно дипломатическим путем, уважая суверенитет и внутреннюю политику стран.
Накануне на площадке обсуждали два основных вопроса — противодействие террористам в Сирии и на Ближнем Востоке и напряженность в Европе, связанную с антироссийскими настроениями. Представители военных ведомств ЕС и НАТО на конференцию не приехали, хотя их приглашали.
Отношения России и стран Запада обсуждали и сегодня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров коснулся дела отравленных в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, назвав его грубой политической провокацией.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Для преднамеренного нагнетания конфронтации, дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое дело Скрипалей стало предлогом, вымышленным или инсценированным, для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству из которых просто выкрутили руки. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели. Мы продолжим адекватно реагировать на недружественные шаги, но одновременно хотим установить истину».
Глава российского МИДа еще раз подчеркнул, что Москва настаивает на предметном расследовании этого дела в рамках Организации по запрещению химического оружия. Как предает корреспондент Александр Терёхин, сейчас участники конференции обсуждают работу военных ведомств Африки и Латинской Америки, после чего подведут итоги встречи.
Накануне на площадке обсуждали два основных вопроса — противодействие террористам в Сирии и на Ближнем Востоке и напряженность в Европе, связанную с антироссийскими настроениями. Представители военных ведомств ЕС и НАТО на конференцию не приехали, хотя их приглашали.
Отношения России и стран Запада обсуждали и сегодня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров коснулся дела отравленных в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, назвав его грубой политической провокацией.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Для преднамеренного нагнетания конфронтации, дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое дело Скрипалей стало предлогом, вымышленным или инсценированным, для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству из которых просто выкрутили руки. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели. Мы продолжим адекватно реагировать на недружественные шаги, но одновременно хотим установить истину».
Глава российского МИДа еще раз подчеркнул, что Москва настаивает на предметном расследовании этого дела в рамках Организации по запрещению химического оружия. Как предает корреспондент Александр Терёхин, сейчас участники конференции обсуждают работу военных ведомств Африки и Латинской Америки, после чего подведут итоги встречи.
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