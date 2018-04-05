На матчи ЧМ-2018 разрешили приносить выписанные врачом наркотики

МВД готово разрешить приносить на матчи чемпионата мира по футболу наркотические и психотропные вещества, если на них будет соответствующий рецепт от врача.
Министерство внутренних дел совместно с оргкомитетом «Россия-2018» установило определенный регламент для доступа людей с предметами, материалами, веществами, которые являются исключениями из списка запрещенных к проносу на территорию стадиона.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, речь идет в том числе о лекарственных препаратах — наркотических, психотропных и токсических веществах, их прекурсорах, которые предусмотрены разрешением на терапевтическое применение рецептом врача или его копией.
Как отметили в МВД, документ должен быть на русском или английском языках, но если подлинность рецепта будет вызывать сомнения, решение будет приниматься объединенным пунктом безопасности стадиона.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, речь идет в том числе о лекарственных препаратах — наркотических, психотропных и токсических веществах, их прекурсорах, которые предусмотрены разрешением на терапевтическое применение рецептом врача или его копией.
Как отметили в МВД, документ должен быть на русском или английском языках, но если подлинность рецепта будет вызывать сомнения, решение будет приниматься объединенным пунктом безопасности стадиона.
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