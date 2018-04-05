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7 апреля, 13:15
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    Песков: Россия присутствует в Донбассе только в виде симпатий к его жителям

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, Maxim Zmeyev
    Песков: Россия присутствует в Донбассе только в виде симпатий к его жителям

    Песков: Россия присутствует в Донбассе только в виде симпатий к его жителям

    Песков: Россия присутствует в Донбассе только в виде симпатий к его жителям
  • Фото: Reuters © 2018, Maxim Zmeyev

    • Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал высказывание одного из бывших лидеров ДНР о том, что Россия пришла в Донбасс «всерьез и надолго».

    Пресс-секретарь назвал «личной точкой зрения» высказывание бывшего зампреда Совета министров самопровозглашенной ДНР Александра Бородая о том, что Россия пришла в Донбасс «всерьез и надолго». В ответ на просьбу прокомментировать это заявление Песков в очередной раз напомнил, что Россия не имеет никакой власти в регионе.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Россия присутствует на Донбассе и на Украине тоже только в виде своих симпатий как к жителям Донбасса, так и к украинскому народу. Никакого иного присутствия там нет».

    Отметим, что киевские власти уже в течение нескольких лет утверждают, что в Донбассе якобы присутствуют российские войска. Москва эти заявления не раз опровергала. Тем не менее Россия регулярно оказывает гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР.

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